Кириченко: лимит на легионеров только повышает расходы клубов

«По сути, лимит только повышает расходы клубов. Ни для кого не секрет, что сейчас российские футболисты иногда получают зарплаты, не сопоставимые с их уровнем мастерства. Если его отменить или значительно смягчить, расходы станут меньше, но приедут средние легионеры. Поэтому считаю систему «8 + 17», которая действует на данный момент, наиболее оптимальной», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее бывший вратарь сборной России Владимир Габулов предложил значительно смягчить лимит на легионеров в РПЛ.