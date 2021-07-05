Габулов: лимит на легионеров в РПЛ необходимо смягчить, а в перспективе отменить

«Лимит необходимо смягчить, а в перспективе вовсе отменить. Но, конечно, должен быть некий переходный период, чтобы РПЛ не стала засильем средних и слабых иностранцев. В противном случае они просто будут занимать места наших ребят. С другой стороны, с отменой всех ограничений конкуренция возрастёт и российские футболисты будут попадать в основу исключительно за счёт уровня мастерства», — заявил Габулов в интервью RT.

Ранее Александр Мостовой посетовал, что в России одни клубы купаются в золоте, а у других ничего нет.