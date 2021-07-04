Радимов: сборная Украины не в состоянии тягаться с грандами, как и Россия

По его словам, его твит после матча Украины и Англии был ироничным и на самом деле он считает, что украинцы заслуженно оказались в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Понятно, что в настоящее время Украине с Англией соперничать невозможно. Это совершенно разные планеты. Правильно заметил Шевченко: «Когда у нас будет большинство игроков выступать в топ-лигах, тогда и сможем соперничать с Англией». Твитом же я попытался сравнить украинскую и нашу сборные», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

По его мнению, если бы Россия уступила Англии в четвертьфинале, то тоже не было бы ничего страшного, но для начала стоит доходить до это стадии. Пока что же там оказались украинцы, за что их можно похвалить.

«Однако давайте будем объективными: шансов на полуфинал у Украины не было. Тягаться со Швецией, Северной Македонией, Австрией эта сборная в состоянии, а с грандами — нет. Так же как и сборная России», — добавил эксперт.

Украина дошла на Евро-2020 до четвертьфинала, где проиграла Англии, а Россия не смогла преодолеть групповой этап.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил, что нет ничего страшного в том, что в футболе Россия выступила хуже Украины.