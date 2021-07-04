Свищёв: нет ничего страшного в том, что в футболе Россия выступила хуже Украины

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв сравнил результаты сборных России и Украины на чемпионате Европы по футболу.

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв сравнил результаты сборных России и Украины на чемпионате Европы по футболу.

«Собака лает, а караван идёт. Отдельно взятые украинцы могут сколько угодно злорадствовать — нам не стоит обращать на это внимание. Да, сборная Украины действительно прошла дальше, чем российская команда, но ничего страшного в этом нет. Есть огромное количество видов спорта, где, например, украинских спортсменов и близко в лидерах нет», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

По его словам, в России не злорадствуют, а радуются успехам соседей и расстраиваются только из-за своих неудач.

«На Украине есть отдельно взятые шовинистически настроенные граждане — такие есть в любой стране, в том числе в России, — которые радуются чужим неудачам», — сказал Свищёв.

Украина дошла на Евро-2020 до четвертьфинала, где проиграла Англии, а Россия не смогла преодолеть групповой этап.

Ранее Жозе Моуринью заявил, что Англии было очень легко в матче с Украиной.