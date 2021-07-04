Моуринью: Англии было очень легко в матче с Украиной

«В матче с Украиной Англии было очень легко. Я бы даже сказал, слишком легко. Безусловно, Англия сыграла хорошо и сама себе облегчила задачу. Как я изначально и думал, проблем у англичан не возникло», — цитирует Моуринью The Sun.

По его словам, англичане весь матч владели преимуществом и могли выиграть с ещё более крупным счётом. Он отметил, что у Англии не было особых проблем по ходу игры.

«И теперь она в полуфинале. Будет сложнее, потому что Дания гораздо лучше Украины. Но Англия сильна, демонстрирует качественную и уверенную игру», — добавил тренер.

Англия разгромила Украину со счётом 4:0 и вышла в полуфинал, где сыграет с Данией.

Ранее Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку после вылета Украины с Евро-2020.