Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку после вылета Украины с Евро-2020

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поблагодарил игроков и болельщиков национальной команды после выступления на чемпионате Европы.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поблагодарил игроков и болельщиков национальной команды после выступления на чемпионате Европы.

«Благодарен болельщикам за такую поддержку. Вы даже не представляете, как это было важно, когда мы выходили на матчи. Мы благодарны всем, кто приехал поддержать команду, кто болел за нас на Украине. Мы видели, мы чувствовали вашу поддержку. Я благодарен ребятам за самоотдачу, за желание и за тот футбол, который они продемонстрировали», — цитирует Шевченко официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Украина проиграла Англии в четвертьфинале Евро-2020 со счётом 0:4. До этого команда одолела Швецию в 1/8 финала европейского первенства.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу заработала на Евро-2020 на €5,25 млн больше России.