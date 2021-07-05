Шалимов о возможной отставке Черчесова: непонятно, кто придёт на его место

«Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова. Слушал его 2,5 часа и вообще ничего не понял. Сейчас скорее стоит вопрос неустойки, зарплаты. Не будем забывать и о словах Владимира Путина. Посмотрим, как их поймут руководители нашего футбола. Также непонятно, кто придёт на место Черчесова: Валерий Карпин, Леонид Слуцкий или кто-то ещё. Просто так назначать нового главного тренера в сборную нельзя. Для начала нужно поговорить со всеми кандидатами», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Венедиктов отметил, что Черчесов назначен Путиным и снят будет президентом.