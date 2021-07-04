Венедиктов: Черчесов назначен Путиным и снят будет президентом

«Я с Черчесовым совершенно согласен в том, что тренер национальной сборной — это государственный чиновник в ранге генерал-лейтенанта. Он назначен президентом и снят будет президентом. Нечего здесь придумывать какой-то технический комитет, РФС или что-нибудь ещё. Он назначен президентом Путиным и снят будет президентом Путиным. Конечно же, подготовят решение, но Путин может согласиться, а может и не согласиться. Это государственный чиновник, Черчесов прав. И знает, что он отчитывается перед одним… Я бы хотел сказать «болельщиком», но не уверен, что Владимир Владимирович — болельщик», — приводит слова Венедиктова сайт «Эха Москвы».

Сборная России добыла одну победу и дважды проиграла на групповой стадии Евро-2020, не сумев пробиться в плей-офф.

Ранее Смолов отреагировал на слова Черчесова о невызове в сборную России на Евро-2020.