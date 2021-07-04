Селюк: в Европе футбол развивается, а в России до сих пор техкомитет

«Если сравнивать с футболом в России, то на Украине есть похожий лимит на легионеров, но нет никаких ограничений в заявке. Это даёт конкуренцию, делает зарплаты в десятки раз ниже. Поэтому многие игроки едут играть за границу. В Европе футбол развивается, а у нас до сих пор этот технический комитет, где сидят люди, которых надо отправить на пенсию», — цитирует Селюка Sport24.

Также агент прокомментировал пресс-конференцию главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, посвящённую итогам чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«На пресс-конференции он уже и в политику пошёл, и полевым командиром стал. Думает, что сейчас в какую-то фракцию пригласят. Намекает, что сборную Госдумы будет тренировать», — сказал он.

По итогам Евро-2020 Украина дошла до четвертьфинала, где уступила Англии. Россия не смогла пройти в плей-офф, заняв последнее место в группе B.

Ранее Селюк пошутил, что ЦСКА готовит Гогуа к отправке на МКС.