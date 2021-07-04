Селюк пошутил, что ЦСКА готовит Гогуа к отправке на МКС

Агент защитника московского ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк рассказал, что его клиент должен пройти ещё один тест.

«ЦСКА прислал письмо о том, что 5 июля Гогуа должен пройти ещё один тест. Седрик с утра до вечера сдаёт какие-то тесты. Его, по всей вероятности, готовят к отправке на Международную космическую станцию», — цитирует Селюка Sport24.

По словам агента, он не понимает, почему Гогуа по второму кругу проходит все общие медицинские тесты.

«Видимо, что-то хотят найти, какой-то врач должен написать, что что-то не то. Если что-то не устраивает — расторгните контракт. Издеваться над игроком не получится — мы защитим его. Придётся за все эти вещи заплатить», — сказал он.

Напомним, ранее Селюк сообщил, что ЦСКА не берёт Гогуа на второй летний тренировочный сбор, и пригрозил клубу, что обратится в Международную федерацию футбола.