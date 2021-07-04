Бывший футболист «Спартака» восхитился Магуайром, не вставшим на колено перед матчем с Украиной

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал фотографию, на которой защитник сборной Англии Гарри Магуайр не встал на колено перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года с национальной командой Украины.

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал фотографию, на которой защитник сборной Англии Гарри Магуайр не встал на колено перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года с национальной командой Украины.

«Моё восхищение и уважение Гарри. Нельзя никого дискриминировать и унижать по любому признаку, но и самому унижаться нельзя. Буду болеть за Магуайра персонально», — написал Мор на своей странице в Twitter.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 4:0 в пользу сборной Англии.

Ранее в Госдуме отреагировали на вылет сборной Украины с Евро-2020.