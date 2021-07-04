Шмейхель высказался о выходе Дании в полуфинал Евро-2020

«Мы знали, что это будет крайне сложное испытание и нам будет противостоять сборная, обладающая таким же атлетизмом и напором, что и мы. В первом тайме мы играли хорошо, но во втором они начали нас поддавливать, стало сложнее после их быстрого гола. Но в этом и проявляется класс игроков: можно играть красиво и выигрывать, а можно бороться и добиваться результата. Именно это Дания и сделала», — цитирует Шмейхеля официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Баку и завершилась со счётом 2:1.

Ранее Крал подвёл итоги выступления сборной Чехии на Евро-2020.