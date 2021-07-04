Крал подвёл итоги выступления сборной Чехии на Евро-2020

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал после поражения от национальной команды Дании в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года подвёл итоги выступления на турнире.

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Чехии Алекс Крал после поражения от национальной команды Дании в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года подвёл итоги выступления на турнире.

«Результат разочаровывает, потому что Чехия была близка к медалям. Но я счастлив, что мы прошли так далеко и сыграли с такими замечательными командами. Мы бились до последней минуты, как и должно было быть! Большое спасибо болельщикам, которые поддерживали нас!» — написал Крал на своей странице в Twitter.

Полузащитник отметил, что он получил потрясающий опыт и гордится тем, что является частью такой сильной команды.

«Этот сезон закончился, но я скоро вернусь в игру!» — подытожил он.

Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Баку и завершилась со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что все легионеры РПЛ завершили выступления на Евро-2020.