Защитник сборной Украины: Англия забила все моменты, которые были, поэтому такой счёт

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение от национальной команды Англии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение от национальной команды Англии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года.

«Сборная Англии была одной из самых сильных команд, против кого мы играли на этом чемпионате Европы. Но на этом турнире не бывает слабых соперников. Англия забила все моменты, которые были, поэтому такой счёт», — цитирует Миколенко ua.tribuna.com.

По словам защитника, сборную Украины надломили голы в начале обоих таймов.

«Играя против такой команды, как Англия, один мяч сложно отыграть, а два — на грани фантастики», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 4:0.

Ранее Кличко поддержал сборную Украины после вылета с Евро-2020.