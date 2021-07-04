Гамула высказался о будущем сборной Украины по футболу

«Безусловно, к чемпионату мира — 2022 жовто-блакитные добавят. А опыт, полученный на Евро-2020, придаст им уверенности. Предположу, что в Катаре они будут выглядеть ещё лучше. Хотя, повторюсь, украинцы и на первенстве континента по ходу отдельных матчей смотрелись неплохо. У Шевченко в обойме есть как опытные ребята, которые ещё не сказали своего последнего слова, так и молодые футболисты. Команда совершенно точно находится на правильном пути», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее экс-тренер «Ростова» отметил, что сборная Англии на Евро-2020 в полном порядке.