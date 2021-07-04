Экс-тренер «Ростова»: сборная Англии в полном порядке

«Сборная Англии в полном порядке. Наверное, это один из главных претендентов на трофей. Тем более полуфиналы и финал пройдут в Лондоне на «Уэмбли». В противостоянии с Данией у них есть все шансы на победу», — заявил специалист в интервью RT.

По мнению Гамулы, британцев не стоит обвинять в излишней прагматичности.

«Команда действительно играет на результат, а не на красоту, и Гарет Саутгейт запрещает импровизацию. Кому-то подобное покажется скучным, но англичан можно понять — ведь они ничего не выигрывали после триумфа на домашнем чемпионате мира — 1966. Поэтому решили изящества отодвинуть на второй план. Зато в пяти матчах турнира «три льва» не пропустили ни одного мяча», — добавил тренер.

Ранее Гамула объяснил, почему Украина разгромно проиграла Англии на Евро-2020.