Шевченко ответил, останется ли он главным тренером сборной Украины

«Сейчас чемпионат для нас закончился. Мы вернёмся в Киев, подведём итоги, отчитаемся за проделанную работу. Как Украинская ассоциация футбола должна будет принимать решение, так и я. На это есть время, никто никуда не будет спешить. Мы должны отчитаться за проведённый турнир», — приводит слова Шевченко пресс-служба УАФ.
44-летний специалист возглавляет сборную Украины с 2016 года. Под его руководством команда сумела выйти Дивизион A Лиги наций УЕФА, но на следующий сезон вернулась в Дивизион B. Украинская сборная при Шеченко также показал свой лучший результат на чемпионатах Европы, выйдя в четвертьфинал Евро-2020.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Евро-2020 Украина доказала, что может сражаться на равных с лучшими.