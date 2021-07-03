Канчельскис признался, что не ожидал столь крупного поражения Украины в четвертьфинале Евро-2020

«Всё по делу было сегодня. Думал, что Украина проиграет, но не с таким счётом. Почему-то со шведами играли в четыре защитника, а сегодня — в три. Мне кажется, это была неправильная перестановка. Может, у них просто не было вариантов — какие-то травмы, кто-то не готов, не здоров и так далее. Но я думаю, из-за этого и было такое количество голов сегодня», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что Украина сумела выйти не только за счёт командного духа.

«Тут всё в совокупности: и дух, и фарт, и удача. По крайней мере, вышли в четвертьфинал, обыграли шведов. Есть ли у нас дух? У нас проблемы, которые пусть решает уже федерация футбола. Дух зависит от главного тренера, как он настроит команду, каких игроков поставит и так далее», — добавил Канчельскис.

Украина проиграла Англии со счётом 0:4 и завершила выступление на Евро-2020. Выход в четвертьфинал стал лучшим результатом украинской команды на континентальных первенствах.

Англия в третий раз в истории и впервые с 1996 года вышла в полуфинал Евро. Матч 1/2 финала с Данией состоится 7 июля в Лондоне на Уэмбли и начнётся в 22:00 мск.

Ранее Андрей Червиченко заявил, что Украина прыгнула выше головы на Евро-2020.