Червиченко: Украина прыгнула выше головы на Евро-2020, России остаётся только завидовать

«Есть же объективные факты: английский футбол — один из самых сильных в мире. Украина весь чемпионат играла на кураже, это помогло им дойти до четвертьфинала, дальше решает мастерство. Молодости и куража не хватит для более хорошего результата. Украина — большие молодцы, они прыгнули выше головы, а нашей сборной остаётся только завидовать, сборной России до такого результата очень далеко», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что с такой игрой сборная Англии выйдет в финале Евро-2020.

«Дания — им не соперник. Как обычно, Англия выкрутила себе наилучшие условия, дальше им играть только дома. Гораздо легче играть, когда весь стадион болеет за тебя. В Лондоне умеют болеть, думаю, что у сборной Англии есть все шансы стать чемпионом Европы», — добавил Червиченко.

Украина проиграла Англии со счётом 0:4 и завершила выступление на Евро-2020. Выход в четвертьфинал стал лучшим результатом украинской команды на континентальных первенствах.

Англия в третий раз в истории и впервые с 1996 года вышла в полуфинал Евро. Матч 1/2 финала с Данией состоится 7 июля в Лондоне на Уэмбли и начнётся в 22:00 мск.

Ранее Гарет Саутгейт заявил, что впечатлён игрой Англии в матче Евро-2020 с Украиной.