Саутгейт заявил, что впечатлён игрой Англии в матче Евро-2020 с Украиной

«Игроки великолепны. Сыграть настолько хорошо при таком давлении — это впечатляет. Командный дух просто феноменален. Кто бы ни выходил на поле, команда в плане психологии просто невероятна. Это главное, о чём я думаю», — приводит слов Саутгейта BBC.

Он отметил, что больше сил и энергии тратит на то, чтобы поволноваться за тех игроков, кто остаётся в запасе на матчи.

«Потому все они хорошие футболисты, не заслуживающие того, чтобы их оставляли вне состава. Они выкладываются на тренировках, их уровень не имеет отношения к моему выбору. Мы просто должны правильно подстраиваться под конкретные матчи. Все футболисты великолепны, сегодня на протяжении всего матча они были прекрасны», — добавил специалист.

Англия разгромила Украину со счётом 4:0 и в третий раз в истории и впервые с 1996 года вышла в полуфинал Евро.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн прокомментировал победу над Украиной в матче 1/4 финала Евро-2020.