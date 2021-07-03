Кейн: забили четыре, не пропустили — вечер сложился идеально

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу над национальной командой Украины в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу над национальной командой Украины в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

«Главное — вовремя выйти на пик формы. Потрясающий вечер, мы всё больше разгоняемся от игры к игре. Прекрасное ощущение: второй раз подряд выйти в полуфинал на крупном турнире— это серьёзное достижение. Я не хочу никому портить настроение, но мы не собираемся на этом останавливаться. Впереди ещё один важный матч, и мы хотим на этот раз пройти дальше», — приводит слова Кейна пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что статус фаворитов давил на английскую команду.

«От нас ждали результата, и очень здорово, что мы сумели сыграть так, как сыграли. Забили четыре, не пропустили — вечер сложился идеально», — добавил Кейн.

Англия разгромила Украину со счётом 4:0 и в третий раз в истории и впервые с 1996 года вышла в полуфинал Евро.

Ранее сообщалось, что Кейн сравнялся с Ширером по голам за Англию на Евро и ЧМ.