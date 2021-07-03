Англия стала первой командой в истории Евро, забившей в одном матче три мяча ударами головой

В матче 1/4 финала Евро-2020 с Украиной англичане трижды забили ударами головой, чего прежде не случалось в истории континентальных первенств.

Победа на украинцами со счётом 4:0 стала для англичан крупнейшей в истории их выступлений на чемпионатах Европы.

Англия повторила свой рекорд результативности в плей-офф ЧЕ и ЧМ. В предыдущий раз англичане забили четыре мяча в финале чемпионата мира 1966 с Германией (4:2).

Ранее сообщалось, что сборная Англия впервые в истории не пропустила в пяти стартовых матчах Евро и ЧМ.