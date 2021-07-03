Сборная Англия впервые в истории не пропустила в пяти стартовых матчах Евро и ЧМ

Сборная Англии по футболу продлила свою сухую серию матчей на чемпионате Европы.

Сборная Англии по футболу продлила свою сухую серию матчей на чемпионате Европы.

После победы над Германией со счётом 4:0 в 1/4 финала Евро-2020 англичане продлили свою сухую серию до пяти матчей.

Это первый подобный случай в истории команды.

Прежде Англии удалось не сыграть на ноль в четырёх стартовых матчах на победном чемпионате мира 1966 года, когда они впервые пропустили в полуфинале с Португалией.

Учитывая контрольные матчи, прошедшие перед стартом Евро-2020, Англия не пропускает уже семь игр, что является новым национальным рекордом сборной.

Ранее сообщалось, что Англия в третий раз в истории вышла в полуфинал Евро.