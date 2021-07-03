Дилейни открыл счёт в матче Чехия — Дания на Евро-2020

На пятой минуте встречи после подачи с углового полузащитник сборной Дании Томас Дилейни открыл счёт ударом головой.
На момент написания новости счёт 1:0 в пользу датчан.
Ранее Кириченко выразил мнение, что на Евро-2020 нет очевидного фаворита.
На пятой минуте встречи после подачи с углового полузащитник сборной Дании Томас Дилейни открыл счёт ударом головой.
На момент написания новости счёт 1:0 в пользу датчан.
Ранее Кириченко выразил мнение, что на Евро-2020 нет очевидного фаворита.
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