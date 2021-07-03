Дилейни открыл счёт в матче Чехия — Дания на Евро-2020

В матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Чехии и Дании был открыт счёт. Reuters

Reuters В матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Чехии и Дании был открыт счёт.