Кириченко считает, что на Евро-2020 нет очевидного фаворита

«Как можно было ждать от Бельгии феерии в матче с итальянцами? Италия — команда высочайшего уровня. К сожалению, Бельгия осталась командой четвертьфиналов и полуфиналов, несмотря на поколение игроков, которые выступают в топ-клубах. Однако итальянцы не являются неоспоримым фаворитом турнира — такой команды сейчас нет. Мы видели, что против них те же австрийцы очень достойно сыграли. В итоге сказалось мастерство итальянцев, однако там было уже дополнительное время. Фаворитов нет, даже если сравнивать составы и стоимость футболистов. Надо понимать, что в одном отдельно взятом матче любой момент может повернуть игру в другое русло», — цитирует Кириченко «Газета.Ru».

В первом полуфинале Евро-2020 сыграют сборные Италии и Бельгии. Вторая полуфинальная пара пока не определена. Она станет известна по результатам матчей Чехия — Дания и Англия — Украина.

Ранее футболист сборной Украины Довбик назвал Англию сильнейшей сборной мира.