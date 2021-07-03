Футболист сборной Украины Довбик назвал Англию сильнейшей сборной мира

«После матча со Швецией лишь спустя какое-то время начал понимать, что произошло. Сейчас это в прошлом. На следующий день проснулся, начал готовиться к сборной Англии. Ничего особенно в моей жизни не поменялось. Конечно, Англия — это самая сильная сборная не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие футболисты из лучшей лиги мира. Только за счёт сплочённости и бойцовских качеств можно обыграть такого соперника. Мы будем стараться, отдавать все силы», — приводит слова Довбика официальный сайт УЕФА.

Матч Украина — Англия состоится 3 июля в Риме. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Украина может стать чемпионом Европы.