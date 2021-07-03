Губерниев: Украина может стать чемпионом Европы

«Украина может стать чемпионом Европы. Любая команда, которая попала в четвертьфинал, может выиграть этот турнир. И Англия, и Украина сегодня могут победить. Тут шансы 50 на 50: либо одна команда, либо другая. Мы сегодня будем болеть за красивый футбол», — сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».

Матч Украина — Англия состоится 3 июля в Риме. Начало в 22:00 мск. Победитель пары Украина — Англия сыграет в полуфинале чемпионата Европы с лучшей командой из противостояния Чехия — Дания.

Ранее Губерниев выразил готовность помочь Черчесову преодолеть кризис в сборной России.