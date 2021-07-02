Губерниев выразил готовность помочь Черчесову преодолеть кризис в сборной России

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, который во время пресс-конференции на вопрос о кризисе в национальной команде призвал журналиста быть объективным.
Губерниев выразил готовность помочь Черчесову преодолеть кризис в сборной России
  • РИА Новости

«Готов помогать Черчесову в любом качестве. Я самый объективный в мире журналист. Однако пока я не услышал ответов, как мы будем выходить из кризиса и какой будет сборная России. После этого эфира с Черчесовым мне надо переосмыслить мое бытие. Станислав Саламович, я готов помогать в любом качестве!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Комментатор добавил, что хотел бы увидеть примеры моментов, в которых он был субъективным.

«Хочется примеров, когда я был субъективным. Но ведь это абсолютно нормально. У меня одна точка зрения, у тренера другая, а у Фёдора Смолова третья. Объективные реалии таковы, что приходится вспоминать слова Дзюбы о том, что «мы обкакались». Я так и не понял, куда мы дальше со всем этим будем идти», — добавил Губерниев.

Сборная России с тремя очками заняла четвёртое место в группе В и не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы — 2020.

Ранее Черчесов заявил, что сборная России выйдет из кризиса, если ему поможет Дмитрий Губерниев.

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