Уткин уверен, что Черчесова уволят с поста главного тренера сборной России

«Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решён. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию. До своих высказываний он был тренер ЧМ-2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации. Теперь же он в первую очередь токсичный сотрудник, которого придётся защищать, заново утверждая в общественном мнении; причём все эти проблемы Черчесов навлёк на себя сам, а его поддержка растратит и без того сомнительный ресурс доверия самого РФС», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
По словам журналиста, ему сложно представить ситуацию, при которой Черчесов не будет отправлен в отставку на следующей неделе.
Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап. Контракт 57-летнего специалиста с РФС рассчитан до 30 декабря 2022 года.
Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной отставке Черчесова из сборной России.