Уткин уверен, что Черчесова уволят с поста главного тренера сборной России

Известный спортивный журналист Василий Уткин выразил уверенность, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов будет уволен со своего поста.

Известный спортивный журналист Василий Уткин выразил уверенность, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов будет уволен со своего поста.

«Насколько могу судить, вопрос об отставке Черчесова решён. Его публичные выступления в корне изменили ситуацию. До своих высказываний он был тренер ЧМ-2018, которому нужна была поддержка в трудной ситуации. Теперь же он в первую очередь токсичный сотрудник, которого придётся защищать, заново утверждая в общественном мнении; причём все эти проблемы Черчесов навлёк на себя сам, а его поддержка растратит и без того сомнительный ресурс доверия самого РФС», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По словам журналиста, ему сложно представить ситуацию, при которой Черчесов не будет отправлен в отставку на следующей неделе.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап. Контракт 57-летнего специалиста с РФС рассчитан до 30 декабря 2022 года.

Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной отставке Черчесова из сборной России.