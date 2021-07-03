РБК: РФС проведёт переговоры по условиям отставки Черчесова с поста тренера сборной

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Отмечается, что РФС и представитель тренера будут обсуждать компенсацию по соглашению. При этом сторона специалиста не спешит разрывать контракт.
Также стало известно, что в списке потенциальных преемников Черчесова есть два отечественных тренера и пять иностранных.
Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап. Контракт 57-летнего специалиста с РФС рассчитан до 30 декабря 2022 года.
Ранее стало известно условие, при котором Черчесов будет уволен из сборной России.