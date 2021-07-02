СМИ: Стало известно условие, при котором Черчесов будет уволен из сборной России

Как сообщает «РБ-Спорт», Черчесов будет уволен в ближайшее время, если РФС получит согласие от одного из тренеров из списка кандидатов.

Отмечается, что в число кандидатов на данный момент входят три специалиста из клубов Российской премьер-лиги, и ещё три зарубежных кандидата, при этом число претендентов может быть расширено.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап. Контракт 57-летнего специалиста с РФС рассчитан до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Черчесов ответил на вопрос об отставке с поста главного тренера сборной России.