Черчесов ответил на вопрос об отставке с поста главного тренера сборной России

«Как бы спокойно сформулировать, чтобы было правильно понято. Мы занимаемся непростым государственным делом. С первой секунды я считаю, что это государственная должность, которую надо исполнять. Меня никто сюда не приглашал. В моём понимании это назначение не обсуждается. Это приказ к исполнению. Не думал, что вообще буду тренировать сборную. Не нацеливался и не мечтал. Моя задача была дать добро. Каждый из нас — солдат своей страны, и мне дали задание, которое я выполняю почти пять лет. Пока я так сформулировал. По поводу отставки. Возможно, я импульсивный и эмоциональный, но таких решений принимать не должен. Чтобы к чему-то прийти, надо всем успокоиться и выдохнуть, а про отставку мы спокойно, по-деловому решим. Детального разбора с руководителем не было. Спокойно всё обсудим и решим. Можно сказать спасибо и до свидания. Но надо решать, кто продолжит это дело, мы не в песочнице играем. Мы попали на большой турнир, который считали домашним. Мы не могли представить, что туда не попадём. Это сделали. На сегодняшний день у меня мысли о том, как 1-го числа обыграть Хорватию», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.