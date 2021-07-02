Манчини высказался о травме Спинаццолы в матче с Бельгией

«Мне жаль, что такое произошло с ним, если бы он смог доиграть, то наверняка был бы признан лучшим игроком матча. Я подошёл к нему чтобы утешить, потому что увидел, что он весь в слезах. Я надеюсь что Леонардо восстановится, поскольку он действительно очень важный игрок для сборной», — приводит слова Манчини пресс-служба Итальянской федерации футбола.

Спинаццола получил повреждение и был заменён на 79-й минуте. Его унесли с поля на носилках, во время чего игрок не сумел сдержать слёз.

На Евро-2020 Спинаццола дважды был признан лучшим игроком матча — в играх с Турцией и Австрией.

Ранее появилась информация, что Спинаццола получил разрыв ахилла в матче с Бельгией.