Италия впервые забила больше десяти мячей на Евро

Сборная Италии по футболу впервые в своей истории забила более 10 мячей в рамках одного розыгрыша чемпионата Европы.

Сборная Италии по футболу впервые в своей истории забила более 10 мячей в рамках одного розыгрыша чемпионата Европы.

Голы Николо Бареллы и Лоренцо Инсинье в матче 1/4 финала Евро-2020 с Бельгией стали для итальянской команды десятым и 11-м на нынешнем турнире.

Таким образом впервые в своей истории Италия сумела преодолеть отметку в 10 голов на Евро. Прежде наивысшим показателем итальянцев было девять мячей на Евро-2000. Рекордсменом континентальных первенств по числу голов за один турнир является Франция — 14 мячей на Евро-1984.

При этом до национального рекорда сборной по количеству голов в одном розыгрыше чемпионатов мира и Европы нынешней итальянской команде остался один мяч. На ЧМ-2006 сборная Италии забила соперникам 12 мячей, и в последствие стала чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что Италия обновила два национальных рекорда по итогам матча Евро-2020 с Бельгией.