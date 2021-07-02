Италия обновила два национальных рекорда по итогам матча Евро-2020 с Бельгией

Сборная Италии обновила два национальных рекорда по итогам матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу со сборной Бельгии.

Сборная Италии обновила два национальных рекорда по итогам матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу со сборной Бельгии.

Благодаря победе над Бельгией со счётом 2:1 беспроигрышная серия итальянской команды достигла отметки в 32 матча, что является обновлением рекорда сборной Италии.

Предыдущий был установлен в период с 1935 по 1939 год, когда итальянцы не проигрывали на протяжении 30 матчей подряд под руководством Витторио Поццо.

Сборная Италии также обновила рекорд по продолжительности серии побед — команда Роберто Манчини выиграла 13-й матч подряд с суммарным счётом 36:2. Предыдущий рекорд в 11 матчей был установлен в 2019 году, также под руководством Манчини.

Ранее сообщалось, что Италия установила рекорд Евро по продолжительности серии побед.