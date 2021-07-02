Вертонген — о вылете Бельгии с Евро-2020: каждый раз одно и то же

Защитник и капитан сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал поражение от национальной команды Италии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Защитник и капитан сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал поражение от национальной команды Италии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

«Я все ещё прокручиваю у себя в голове отдельные эпизоды. Вот ещё одна упущенная возможность, как и на всех предыдущих турнирах. Каждый раз — одно и то же. Нам нужно проанализировать, где мы ошиблись, в чем именно, посмотреть видеозапись, проработать», — приводит слова Вертонгена пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что это поражение и вылет с турнира для него ещё больнее из-за того, что его ошибка привела к голу итальянцев.

«Произошла она в той фазе матча, когда мы мало владели мячом, а когда это происходило, то сразу его теряли. Поэтому я хотел сохранить мяч у себя в ногах, однако в штрафной это было явно не лучшим решением», — добавил защитник.

Бельгия проиграла Италии со счётом 1:2 и завершила выступление на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Кевин Де Брёйне назвал чудом своё участие в матче с Италией, и выразил сожаления, что не сумел помочь команде одержать победу.