Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии

«106 раз я выходил на поле в составе сборной Германии, но больше этого не произойдет. Я бы очень хотел, чтобы моя итоговая цифра была 109 и мы выиграли еще один титул. Решение уйти из сборной после Евро я принял уже давно. Я понимал, что не смогу помочь команде на чемпионате мира-2022 в Катаре», — написал Кроос в своём Twitter.

31-летний хавбек дебютировал за сборную Германии в марте 2010 года. В его активе 17 голов и 19 голевых передач в 106 матчах за бундестим, в составе которой Кроос стал чемпионом мира 2014 года, бронзовым призёром ЧМ-2010 и Евро-2012 и 2016.

Ранее сообщалось, что Йоахим Лёв покинул сборную Германии спустя 5496 дней после назначения.