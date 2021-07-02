Мартинес прокомментировал поражение Бельгии от Италии в 1/4 финала Евро-2020

«Мы не так хорошо вошли в игру, как сборная Италии, но команда стремилась отыграться во втором тайме. К сожалению, проигравшие сегодня — мы. Второй забитый мяч стал бы для нас импульсом, и тогда, возможно, мы бы победили. Но мы не смогли добиться того, к чему стремились. Тем не менее я горжусь отношением к делу и целеустремлённостью своей команды», — приводит слова Мартинеса пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Бельгия проиграла Италии со счётом 1:2 и завершила выступление на Евро-2020.

Ранее сообщалось, что Кевин Де Брёйне назвал чудом своё участие в матче с Италией, и выразил сожаления, что не сумел помочь команде одержать победу.