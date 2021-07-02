Зинченко — о матче с Англией: чтобы пройти дальше, нам нужно провести лучшую игру в своей жизни

«Цифры говорят сами за себя. Англия ещё не пропускала на этом турнире. Это говорит о том, что они практически идеально играют в обороне. Но полностью идеальных команд всё равно не бывает, у любой есть слабые места. Что касается Кайла Уокера и Джона Стоунза, оба провели невероятно хороший сезон. На протяжении нескольких лет я с ними играю, они футболисты очень высокого уровня», — приводит слова Зинченко «Матч ТВ».

Он отметил, что украинская команда понимает, что ей будет не просто в матче с англичанами.

«Но на такой стадии турнира всё возможно. Тренерский штаб объяснит нам, как этому противодействовать, мы постараемся преподнести им огромный сюрприз. Хотя мы прекрасно понимаем, что, чтобы пройти дальше, нам всем нужно сыграть лучшую игру в своей жизни», — добавил Зинченко.

Матч Украина — Англия состоится 3 июля в Риме на «Стадио Олимпико» и начнётся в 22:00 мск. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Чехия — Дания.

Ранее Гарри Магуайр завил, что Англия будет готова к матчу с Украиной.