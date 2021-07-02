Магуайр завил, что Англия будет готова к матчу с Украиной

Защитник сборной Англии по футболу Гарри Магуайр поделился ожиданиями от матча с национальной командой Украины в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

Защитник сборной Англии по футболу Гарри Магуайр поделился ожиданиями от матча с национальной командой Украины в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

«Мы провели отличный матч с Германией, но ещё ничего не сделали. Полностью сосредоточены на игре с Украиной. Вы видели, что на этом турнире, если не играешь на высоком уровне, то вылетаешь. Поэтому мы будем сосредоточенны, будем готовы. У украинцев хорошие игровые принципы. Они любят играть в пас, любят строить атаки. Впереди у них есть опасный игрок в лице Андрея Ярмоленко. Это хорошая команда с хорошей структурой», — приводит слова Магуайра пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Матч Украина — Англия состоится 3 июля в Риме на «Стадио Олимпико» и начнётся в 22:00 мск. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Чехия — Дания.

Ранее сообщалось, что Гарет Саутгейт впечатлён тем, как Андрей Шевченко изменил сборную Украины.