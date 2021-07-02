Саутгейт впечатлён тем, как Шевченко изменил сборную Украины

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча с национальной командой Украины в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча с национальной командой Украины в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

«Мы должны сосредоточиться на завтрашнем матче. Было бы большой ошибкой думать о чем-то другом, и это было бы оскорблением в отношении соперника. Сборная Украины — хорошая команда. Мне впечатлило, как Андрей Шевченко изменил её. Осенью у неё было несколько неудачных результатов в Лиге наций. Но они взяли себя в руки, показали хороший результат против Франции, и в квалификации чемпионата мира, и на этой неделе против Швеции. Есть дать им свободные зоны, они ими воспользуются, у них есть опасные нападающие», — приводит слова Саутгейта пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что его подопечные уже сумели достичь одной из поставленных целей на турниер.

«Но это не Эверест. Мы ходим двигаться дальше», — добавил Саутгейт.

Матч Украина — Англия состоится 3 июля в Риме на «Стадио Олимпико» и начнётся в 22:00 мск. Победитель противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим в паре Чехия — Дания.

Ранее сообщалось, что на Украине напомнили футболистам о требовании давать интервью на государственном языке.