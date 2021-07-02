Энрике прокомментировал выход Испании в полуфинал Евро-2020

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над национальной командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над национальной командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу.

«Я с самого начала сказал, что мы одна из семи или восьми команд, которые, я не преувеличиваю, способны выиграть турнир. Теперь мы вошли в четвёрку», — приводит слова Энрике пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он также высказал мнение о серии пенальти, в которой решился исход встречи.

«Это была самая спокойная серия пенальти, какую я когда-либо видел, потому что мы хорошо подготовились, потренировались, и мне с тренерским штабом ничего не нужно было делать», — рассказал Энрике.

Испания по пенальти обыграла Швейцарию со счётом 1:1 (3:1) и в полуфинале встретится с победителем противостояния Бельгия — Италия.

Ранее Владимир Петкович высказал мнение, что Швейцария заслуживала выход в полуфинал Евро-2020.