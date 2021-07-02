Петкович считает, что Швейцария заслуживала выход в полуфинал Евро-2020

«Поздравляю Испанию. Они попробовали добиться своего всеми возможными способами и в итоге выиграли по пенальти. Я горжусь своей командой и всеми игроками. Мои игроки сегодня герои. Мы заслуживали выхода в полуфинал», — приводит слова Петковича пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что испытывает смешанные чувства от результата матча.

«Я горд — мы все можем гордиться. Мы уезжаем с высоко поднятой головой. С другой стороны, мы были так близки к полуфиналу, а это бывает нечасто. Но положительных эмоций больше, чем отрицательных. Все игроки герои, потому что сумели довести матч до серии пенальти. Дальнейшее на это уже не влияет. Я оптимист. Мы привезём домой положительные впечатления», — добавил специалист.

Швейцария по пенальти проиграла Испании со счётом 1:1 (1:3).

Ранее Джердан Шакири высказал мнение, что Швейцарии не хватило удачи в матче с Италией.