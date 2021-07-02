Швейцария и Испания не выявили победителя в основное время 1/4 финала Евро-2020

Сборные Швейцарии и Испании завершили вничью основное время матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Сборные Швейцарии и Испании завершили вничью основное время матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

По итогам двух таймов встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», счёт — 1:1.

На 8-й минуте после удара Жорди Альбы мяч в свои ворота срезал швейцарский полузащитник Денис Закария.

Швейцария сумела восстановить паритет на 68-й минуте благодаря голу Джердана Шакири, забившего с передачи Ремо Фройлера, который спустя девять минут оставил свою команду вдесятером.

Таким образом, команды проведут два дополнительных тайма по 15 минут, и в случае, если счёт по их итогам будет ничейным, победитель будет определён в серии пенальти.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.