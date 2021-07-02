Черчесов считает, что сборной России не нужен профессиональный психолог

«Когда учился за границей тренерскому ремеслу, у нас был предмет «психология». Его преподавал человек, который не был спортсменом. Были тесты. В нашей группе я был самым статусным. Нас оставили за аудиторией. Захожу, и мне преподаватель говорит... Дали пять теннисных мячиков, сказали кинуть в кувшин. Я побросал. А мне сказали, что предыдущий три попал, три — нет. Я говорю: «Вы мне сказали покидать, я покидал». Таких, как я, вы никогда не поймёте. Надо быть в этой шкуре. Если человек это не прожил, то он не поможет», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Ранее Черчесов ответил, готов ли отказаться от зарплаты в случае отставки.