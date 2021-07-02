Черчесов оценил работу тренерского штаба сборной России на Евро-2020

«Я доволен тем, как мы выполнили задания, которые давали, до определённого момента. Это травмы и некоторые моменты, которые я бы не хотел обсуждать. Я никогда ни одного футболиста не ругаю за отдельные ошибки. Они это сами прекрасно знают. В чём сила Бельгии? У них самая сильная сторона — быстрые атаки. И как с ними играть в открытый футбол, когда каждая атака может завершиться голом? Когда мы выстраиваем игру, знаем, что и как. Остальное — нюансы. Есть тактика. С игроками надо переговорить, но не во время турнира. Надо бы сейчас спокойно объясниться и проанализировать», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.