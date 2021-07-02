Черчесов заявил, что пост Смолова повлиял на решение не брать его на Евро-2020

«Фёдора не было несколько лет, потому что травмы, переход в «Сельту». У каждого человека есть свои амбиции и характер. Если игрок так долго не выступает на нужном нам уровне, а у нас уже сформировалось подходящее трио. Возник вопрос. Да, он себя проявил, мы его знаем. Моё решение. Смолов — да. Федя заслужил — да. Мы ему даём возможность быть первым номером — нет.

Как он справится с ролью запасного? Мы это знаем по ЧМ. Роль основного нападающего мы не можем дать. Я сказал, что мы его внесём в запасной список. И он сам дал ответ на мой вопрос. Если человек на звонке в запасе и дал такой ответ в Instagram, то все со мной согласились. А если бы такой пост был на чемпионате Европы? Это говорит о конкретной ситуации. Всё может поменяться.

Теперь Смолов тренируется, готовится, он профессиональный футболист, с которым у меня прекрасные отношения. У него была слабость, которая не должна была повториться на чемпионате Европы.

Бензема забил четыре — и где сейчас Франция? Они сами пишут, что химия нарушилась. Зато стали чемпионами с Жиру, который ни одного удара не нанёс. Перед каждым тренером стоит такой вопрос. Вопрос микроклимата», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.