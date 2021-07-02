Черчесов рассказал, почему не вызвал Гилерме в сборную России на Евро-2020

«Гилерме провёл отбор, и если вы обратите внимание, то вопрос по нему стоял раньше, чем его не стало в сборной. Мы его не трогали, когда появилась критика. В отборе мы проиграли два матча. И в то же время он неважно играл в клубе. И с Сан-Марино вышел Шунин, потому что нужно было что-то менять. Играем с Турцией, Сербией, пропускаем. В чемпионате он начал лучше выглядеть, а потом опять пропускает шесть мячей. А нам нужен вратарь, который должен выручать. Шунин тогда хорошо сыграл, и мы видели, что он на конкретный момент лучше. Парень он хороший, и больно его не брать. Но решение надо принимать», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.