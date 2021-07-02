Черчесов ответил, будут ли конкретные изменения в сборной России после Евро-2020

«Есть вещи, в которых ты точно уверен. На такой турнир у команды должна быть история. Хотим мы или нет, у нашей команды её не было из-за переноса Евро. Не обновлять команду — тоже неправильно. Только Ирина Винер мне поможет, как сделать шпагат за одну секунду? Это невозможно. Мы попали в такую ситуацию, когда нужно было приносить очки, и каждый раз нужно было себя спрашивать, что для тебя важнее», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.