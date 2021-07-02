Черчесов объяснил, почему сборная России стала одной из худших на Евро-2020 по числу удачных обводок

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему национальная команда стала одной из худших на чемпионате Европы по футболу — 2020 по числу удачных обводок.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, почему национальная команда стала одной из худших на чемпионате Европы по футболу — 2020 по числу удачных обводок.

«Кузяев вошёл в список самых обыгрывающих игроков. Хорошо действуют Головин и Миранчук. Но не всегда это дают соперники. В этом плане мы их не ограничиваем. Мы знаем эту статистику и будем исправлять. Конечно, что-то зависит от индивидуальных качеств футболистов. Макаров бы всех обводил, потому что он на это нацелен. Даниил Лесовой в клубе обводит пачками, а в сборной — нет. Как его оценивать?» — сказал Черчесов на пресс-конференции.

По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.