Черчесов объяснил, почему сборная России стала одной из худших на Евро-2020 по числу удачных обводок

«Кузяев вошёл в список самых обыгрывающих игроков. Хорошо действуют Головин и Миранчук. Но не всегда это дают соперники. В этом плане мы их не ограничиваем. Мы знаем эту статистику и будем исправлять. Конечно, что-то зависит от индивидуальных качеств футболистов. Макаров бы всех обводил, потому что он на это нацелен. Даниил Лесовой в клубе обводит пачками, а в сборной — нет. Как его оценивать?» — сказал Черчесов на пресс-конференции.
По итогам Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не смогла пройти в плей-офф.
Ранее технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу Черчесова на Евро-2020.